السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 18-9-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهارا اليوم السبت الموافق 18-9-20219 حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وحارا رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

 

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون حفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
الإسكندرية 31 23
وادي النطرون 32 23
طنطا 32 23
شبين الكوم 32 23
دمنهور 31 22
بلطيم 31 24
مطروح 29 22
السلوم 30 22
سيوة 33 22
بورسعيد 30 24
دمياط 30 22
الزقازيق 33 22
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 33 22
السويس 33 23
العريش 31 23
رفح 31 22
رأس سدر 35 23
نخل 31 16
نويبع 33 24
طابا 32 22
كاترين 29 17
الطور 32 25
شرم الشيخ 34 26
الغردقة 34 27
مرسى علم 33 27
الفيوم 33 24
بنى سويف 33 23
المنيا 33 24
أسيوط 34 24
سوهاج 34 24
قنا 35 24
الأقصر 35 25
أسوان 36 25
إدفو 36 25
أبوسمبل 36 25
الوادى الجديد 35 25
الشلاتين 35 29
أبورماد 35 28
حلايب 34 28
رأس حدربة 33 28

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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