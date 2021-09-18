تعليق محاكمات المتهمين بتنفيذ هجمات 11سبتمبر فى جوانتانامو بسبب «كورونا»

أعلن قاض أمريكي تعليق جلسات محاكمة خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، وأربعة آخرين، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في قاعة المحكمة في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو.

وقال مسؤول في مكتب اللجان العسكرية المسؤول عن محاكمات جوانتانامو -حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت- إن تسجيل إصابة مؤكدة لمراسل إعلامي كان في قاعة المحكمة طوال الأسبوع الماضي والاشتباه بإصابة شخص آخر، قد تسببا في تعليق الجلسات.

واتخذ القاضي الجديد للمحكمة الكولونيل في سلاح الجو ماثيو ماكول القرار فيما كان يسعى لإعادة القضية إلى مسارها بعد تأخير دام 18 شهرا بسبب كوفيد.

ولم يعرف بعد إن كان التعليق سيطال محاكمات أخرى لمعتقلي جوانتانامو، في ظل جهود لتعجيل المحاكمات بعد عشرين عامًا على الهجمات.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.