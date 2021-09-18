السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

دينا محسن تفاضل بين عدة مسلسلات لخوض ماراثون دراما رمضان 2022

دينا محسن
دينا محسن

 تفاضل الفنانة دينا محسن بين عدة أعمال سينمائية وأخرى درامية جديدة تلقت عروضا للمشاركة فيها لخوض ماراثون دراما رمضان 2022، رافضة الإفصاح عن أيا منها قبل الانتهاء من قراءة كافة السيناريوهات الخاصة بها وحسم أمر مشاركتها فيها.


وقالت دينا محسن -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "الفرح فرحنا" الذي يحمل طابعا كوميديا، لافتة إلى أنه تم تصوير أكثر من 25% من مشاهد العمل حتى الآن، ويجرى حاليا تصوير عدد من المشاهد في إحدى الحارات بمنطقة شبرا منت بمحافظة الجيزة بمشاركة نجوم العمل، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على موعد عرض المسلسل.


المسلسل تأليف حسين مصطفى محرم، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته كل من محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أسامة، ميرنا جميل، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين.


ولفتت إلى أنها تواصل أيضا تصوير الفيلم الكوميدي "خرجوا ولم يعودوا"، حيث تم تصوير المشاهد الأولى للعمل الأسبوع الماضي، ومن المقرر طرحه للعرض بدور العرض السينمائي في موسم رأس السنة، مشيرة إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي ويعود من خلاله الفنان ضياء الميرغني إلى الساحة الفنية والكوميدية بعد غياب خلال الفترة الماضية.
 

(خرجوا ولم يعودوا) قصة صفاء هاشم وإخراج حسن السيد وسيناريو وائل يوسف، ويشارك في بطولته مصطفى أبو سريع، حسني شتا، خالد عليش، رنا سماحة، ضياء الميرغني، أيمن كشك ومجموعة من الوجوه الجديدة.

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