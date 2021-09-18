السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صبرى فواز: دورى فى «بيت المعادى» مفاجأة للجمهور

صبرى فواز
صبرى فواز

كثف الفنان صبري فواز تصوير مشاهده في مسلسل "بيت المعادي"، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من مشاهد العمل، حيث تتبقى ٤ أيام تصوير على الأكثر ويتم الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، على أن تبدأ بعد ذلك عملية المونتاج وتجهيز المسلسل للعرض على إحدى المنصات الرقمية.

 

تفاصيل مسلسل بيت المعادي
وقال صبري فواز- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المسلسل تدور أحداثه في ثلاثة أزمنة مختلفة في إطار اجتماعي مشوق يتخلله بعض الغموض والإثارة، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة تحد لكل صناع العمل، لافتا إلى أنه تم الاستقرار على "بيت المعادي" كاسم للمسلسل بدلا من "الستات بتعرف تقتل".


وأوضح أن مسلسل "بيت المعادي" مقتبس من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه في 12 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على شبكة الإنترنت، واصفا دوره في المسلسل بأنه بمثابة مفاجأة للجمهور.

 

أبطال مسلسل بيت المعادي
مسلسل "بيت المعادي" سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وبطولة صبري فواز، كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، إنجى كيوان وشريف حافظ، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.


وكانت أخر مشاركات صبري فواز في الدراما التليفزيونية في مسلسلي "موسى" تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، و"قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج خالد مرعي.

 

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