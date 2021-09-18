إصابات كورونا العالمية تتجاوز 227.51 مليون حالة

أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 227.51 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و880919.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 670424 41870664

الهند 444248 33381728

البرازيل 589240 21069017

المملكة المتحدة 134983 7371301

روسيا 405614 7234425

فرنسا 115894 6934732

تركيا 61105 6793451

إيران 116436 5396013

الأرجنتين 114101 5234851

كولومبيا 125782 4936052



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21739 1970746

36 - المغرب 13828 915835

41 - الأردن 10594 812253

44 - الإمارات 2071 731828

46 - تونس 24415 698427

49 - لبنان 8284 617036



إرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا



وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19»، في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.