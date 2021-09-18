السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: فرنسا شريك حيوى وأقدم حليف لنا

نيد برايس
نيد برايس

أكدت الولايات المتحدة، أن فرنسا "حليف حيوي" وذلك بعد استدعاء باريس سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور مع تحول عقد أمني ثلاثي إلى أزمة دبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن "فرنسا شريك حيوي وأقدم حليف لنا، ونحن نولي أعلى قيمة لعلاقتنا".

وأضاف أن واشنطن تأمل في مواصلة النقاش حول هذه القضية على مستوى رفيع في الأيام القادمة بما في ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل.

وكان أعرب البيت الأبيض عن أسفه لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة، قائلًا إن واشنطن ستعمل على حل هذا الخلاف الدبلوماسي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض- حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية: "نأسف لأنهم اتخذوا هذه الخطوة، وسوف نستمر بالتواصل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بيننا، كما فعلنا في مسائل أخرى خلال تحالفنا الطويل".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أعلن أن بلاده استدعت سفيرها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بسبب "الخطورة الاستثنائية" لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا، الذي أفضى إلى إلغاء أستراليا عقدًا ضخمًا لشراء غواصات من باريس.

وقال لودريان في بيان: "بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن استدعي فورًا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا، إن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 سبتمبر".

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، أن فرنسا "شريك حيوي" للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، غداة الإعلان عن تحالف عسكري بين واشنطن ولندن وكانبيرا أثار حفيظة باريس وفقًا لـ"فرانس برس".

وقال "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "لا يوجد انقسام إقليمي بين مصالح شركائنا، الأطلسيين والشركاء في المحيط الهادئ".

وأضاف: "هذه الشراكة مع أستراليا والمملكة المتحدة تظهر أننا نريد العمل مع شركائنا، بما في ذلك في أوروبا، لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

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