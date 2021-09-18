السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يطالب طالبان بحكومة شاملة فى أفغانستان

مجلس الأمن
مجلس الأمن

طالب مجلس الأمن الدولي بأن تشكل حركة طالبان حكومة شاملة بمشاركة المرأة في أفغانستان.


وجاء في قرار اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، أن المشاركة التمثيلية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال والأقليات، هما في غاية الأهمية.


كما مدد القرار مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "أوناما" لمدة ستة أشهر، وتتولى بعثة "أوناما" مسؤولية تنسيق عملية التنمية السياسية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان، كما تراقب مدى الامتثال لقواعد حقوق الإنسان بالبلاد.

 

من جانبه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن سفير المنظمة الدولية الذي يمثل الحكومة الأفغانية التي أطيح بها، طلب البقاء في مقعد بلاده في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، فيما قد يسبب مواجهة مع حكومة طالبان إذا حاولت تعيين مبعوثها إلى المنظمة.

 

وبعث السفير غلام إسحق زاي رسالة موقعة منه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تضم قائمة بأسماء الوفد الأفغاني إلى الجمعية العامة، وذلك حسبما أفاد فرحان حق المتحدث باسم جوتيريش.

 

ولم يتضح بعد إن كانت طالبان، التي سيطرت على مقاليد الأمور في أفغانستان الشهر الماضي مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد بعد عشرين عامًا من الحرب، سترسل مبعوثًا خاصًا بها إلى الأمم المتحدة.

 

ويسافر العشرات من زعماء العالم إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية، ومن المقرر في الوقت  الحالي أن يلقي إسحق زاي خطابًا في آخر يوم من الاجتماعات في 27 من سبتمبر .

 

ويجري التعامل مع أوراق اعتماد الوفود إلى الأمم المتحدة من قبل لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء يجري تعيينهم سنويًا. وتضم اللجنة التي جرى الإعلان عنها يوم الثلاثاء أعضاء من جزر الباهاما وبوتان وتشيلي والصين وناميبيا وروسيا وسيراليون والسويد والولايات المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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