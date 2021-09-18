الجزائر تبدأ إنتاج لقاح «كورونا فاك»

أعلنت الجزائر البدء في إنتاج أولى كميات اللقاح المضاد لكورونا يوم 29 سبتمبر الجاري.

وأوضح وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري عبد الرحمان لطفي جمال بن أحمد، في تصريحات، أنه من المتوقع إنتاج مليون جرعة من المصل "كورونا فاك" شهر أكتوبر القادم، ومليوني جرعة شهر نوفمبر، و3 ملايين جرعة شهر ديسمبر، و أكثر من 5 ملايين جرعة ابتداء من يناير 2022.

وأشار الوزير إلى أن لقاح "كورونا فاك" سيتم إنتاجه على مستوى محطة الإنتاج التابعة لمجمع "صيدال" بمدينة قسنطينة بالتعاون مع الشركة الصينية "سينوفاك"، مضيفًا أن القدرات الإنتاجية تقدر ب 320 ألف جرعة يوميًا على مدار 8 ساعات أي ما يعادل 8 ملايين جرعة في الشهر.

وقال إن الجزائر بإمكانها التوصل إلى إنتاج 200 مليون جرعة سنويًا من خلال وحدة إنتاج (صيدال) بولاية قسنطينة، مشيرًا إلى أن الجزائر تمتلك قدرات صناعية وبشرية تمكنها من الاستجابة لاحتياج البلاد وعدد من البلدان في القارة الإفريقية.

إصابات كورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، ٢٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و١٩ حالة وفاة، فيما تماثل ١٨٨ مريضًا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠١ ألف و٢٢٤ حالة، من بينها ٢٣٥ حالة إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٣٧ ألفًا و٥٩٨ شخصًا.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٦٧٠ حالة، فيما يتواجد حاليًا ٢٥ مريضًا في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٢٠ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٠ ولاية من حالة واحدة إلى ٩ حالات، و٨ ولايات أخرى ١٠ حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال؛ بسبب الكورونا، من الساعة العاشرة وحتى الساعة ٦ صباح اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.