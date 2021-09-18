وول ستريت تنهى أسبوعا عاصفا على خسائر حادة

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض كبير في موجة بيع واسعة النطاق، وذلك في نهاية أسبوع حفل ببيانات اقتصادية قوية ومخاوف من زيادة ضرائب الشركات والسلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 والتحولات المحتملة في الجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مشترياته من الأصول.



وتراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ تكبد المؤشر ناسداك المجمع أكبر خسارة مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الأسهم المرتبطة بالنمو التي تقود السوق.



كما تكبدت خسائر أسبوعية، وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أكبر انخفاض له في أسبوعين منذ فبراير .



وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 168.15 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 34583.17 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 41.06 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى

4432.69 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 137.96 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 15043.97 نقطة.



كانت شركات التعدين بما في ذلك ريو تينتو وأنجلو أمريكان وبي.إتش.بي جروب من بين أكبر الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن بعد أن أكدت الصين عزمها استخدام المزيد من احتياطياتها من المعادن.

وارتفعت المرافق بنسبة 0.2 بالمئة، ولا تزال تحت ضغط وسط مخاوف بشأن تدابير لخفض أسعار الطاقة في إسبانيا وأماكن أخرى.

وفي سياق متصل، تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في حين غطى ضعف أسهم شركات المنتجات الفاخرة والتعدين على التفاؤل في المنطقة حيال التعافي الاقتصادي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة، بعد تعاف جزئي يوم الاثنين من خسائر الأسبوع الماضي.

ونزلت أسهم شركات السلع الفاخرة ومن بينها إل.في.إم.إتش وكيرينج وريتشمونت بين 1.6 واثنين بالمئة مقتفية أثر نظرائها في آسيا نتيجة مخاوف بشأن انتشار إصابات كوفيد-19 في الصين.

وارتفع سهم باندورا للحلي 3.7 بالمئة بعدما أعلنت أنها تهدف لزيادة المبيعات بين ستة وثمانية بالمئة في السنوات المقبلة.