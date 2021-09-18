المرشح الاشتراكى لمنصب المستشار الألمانى يدعو نشطاء جرينبيس المضربين عن الطعام للحوار

عرض مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار الألماني، أولاف شولتس، على نشطاء المناخ المضربين عن الطعام أمام مبنى الرايخستاج، إجراء محادثات بعد الانتخابات العامة التي تجري في 26 من الشهر الجاري.



وقال شولتس في حلقة نقاش في بوتسدام: "لقد توصلت إلى تفاهم مع أنالينا بيربوك وأرمين لاشيت: نحن مستعدون للحديث مع المضربين عن الطعام بشكل فردي بعد الانتخابات العامة".



ودعا شولتس النشطاء إلى إنهاء الإضراب عن الطعام، قائلا: "لأن ذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الحياة ويجب أن نتحاشى هذا".



كان الناشطان من أجل المناخ لينا أيشلر من مدينة دورتموند وياكوب هاينز من مدينة هامبورج المضربان عن الطعام، رفعا مع مؤيدين لهما لافتات تدعو إلى إجراء مناقشة عامة حول التدابير المعتزمة ضد تغيرات المناخ مع المرشحين الثلاثة لمنصب المستشار قبل إجراء الانتخابات العامة. وقامت الشرطة بطردهم جراء ذلك.



كما ناشدت منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" النشطاء إنهاء الإضراب عن الطعام على الفور.



كان ستة من نشطاء المناخ وآخرون مؤيدون لهم من مدن جرايفسفالد وإسن وبرلين بدأوا إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى أمام مبنى الرايخستاج في برلين يوم الثلاثين من أغسطس الماضي للمطالبة بمناقشة عامة مع المرشحين الثلاثة لمنصب المستشار يوم الخميس المقبل، أي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة.



وطالبوا إضافة إلى ذلك بتشكيل مجلس للمواطنين لتزويد السياسيين بإجراءات فورية لحماية المناخ.

ومن جانبه صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، بأن الحكومة تشعر بالقلق حيال وضع هؤلاء وقال: "في النقاش السياسي بشأن حماية المناخ وهو أهم ما لدينا، كل مقترح وكل نهج مرحب به لكن من فضلكم بدون أن يعرض المرء نفسه للخطر".

وأعرب زايبرت عن أمنياته بالشفاء لناشط 27 عاما مشارك في الإضراب منذ أكثر من أسبوعين والذي تم نقله إلى مستشفى في برلين أمس الثلاثاء.

وأفاد منظمو الإضراب بأن الناشط فقد وعيه كما فقد التجاوب في الحديث لفترة من الوقت.