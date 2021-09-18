الجزائر: 235 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، ٢٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و١٩ حالة وفاة، فيما تماثل ١٨٨ مريضا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠١ ألف و٢٢٤ حالة، من بينها ٢٣٥ حالة إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٣٧ ألفا و٥٩٨ شخصا.



وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٦٧٠ حالة، فيما يتواجد حاليا ٢٥ مريضا في العناية المركزة.

وأشارت إلى أن ٢٠ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٠ ولاية من حالة واحدة إلى ٩ حالات، و٨ ولايات أخرى ١٠ حالات فما فوق.



وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من الساعة العاشرة وحتى الساعة ٦ صباح اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

