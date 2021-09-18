الخطوط الجوية التونسية تعلن استئناف رحلاتها إلى ليبيا 23 سبتمبر

أعلنت الخطوط التونسية عن استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي بنينة في ليبيا، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري.



وأكدت الخطوط الجوية التونسية، في بيانها، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، المتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا.



يذكر أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الحدود البرية والجوية، بين تونس وليبيا، خلال اجتماع مسؤولين من كلا البلدين، عقد الأربعاء الماضي، بجزيرة جربة بولاية مدنين، خلال يومين على أقصى تقدير واعتماد برتوكول صحي بين الجانبين، وفق ما أعلن عنه المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة.



وكانت قد أغلقت الحدود بين تونس وليبيا بشكل مفاجئ يوم 8 يوليو الماضي من قبل الحكومة الليبية بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا في تونس.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

