السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 80 حالة ضمن قافلة الحزب الناصرى بالمنيا

قافلة طبية للحزب
قافلة طبية للحزب الناصرى بالمنيا

نظمت اليوم الجمعة، الأمانة العامة للحزب العربى الديمقراطي الناصرى بمحافظة المنيا، قافلة طبية متخصصة بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، برئاسة على عبد المنعم أمين عام الحزب، في تخصصات والباطنة والأطفال والروماتيزم والتحاليل الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني إسحق، أمين لجنة الصحة بالحزب، وأخصائي الروماتيزم والمناعة، والدكتور محمد مصطفي أبو زيد أخصائي طب الأطفال، والدكتور أحمد عبد الرحمن أخصائي الباطنة، والدكتورة ولاء أخصائي التحاليل ومدير معمل تحاليل، ومن قادة الحزب المستشار القانوني حسام هيكل أمين مركز المنيا، ومينا وليم أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، ومحمد عمر عبد العليم أمين لجنة طوخ الخيل، وسيد عبد الجابر أمين تنظيم لجنة طوخ، وبتنظيم من محمد علي عبد المنعم أمين شباب المحافظة، وشيماء خلف عضو لجنة الإعلام.

قافلة طبية للحزب الناصرى بالمنيا

وقال أمين عام الناصري بالمنيا، إن لجنة الصحة بالحزب، استكملت أعمالها بشأن عمل القوافل الطبية لخدمة أهالينا، وأن القافلة عقدت بقرية طوخ الخيل بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا، واستمرت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأشار أمين عام الحزب بالمنيا، إلى أن القافلة ضمت أطباء متخصصون في كافة المجالات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي بأجر رمزي قدرة 10 جنيهات على عدد كبير من أهالي القرية في حدود الـ80 فردًا، وتم إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين من أبناء القرية على دفع الرسوم.

قافلة طبية للحزب الناصرى بالمنيا

وأكد «عبد المنعم »، أن القافلة تأتي ضمن قوافل متنوعة يقوم بها الحزب في الفترة الحالية بهدف تقديم أوجه الخدمات لأبناء المحافظة، تماشيا مع رؤية الدولة ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي « حياة كريمة».

قافلة طبية للحزب الناصرى بالمنيا

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وائل لطفي

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