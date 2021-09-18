«الصحة»: وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر فى 24 سبتمبر الجارى

كشف الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للاعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة عن وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر يوم 24 سبتمبر الجاري.

وأضاف مجاهد في تصريحات إعلامية انه تم التعاقد على أكثر من 1000 ثلاجة لحفظ اللقاحات هدية من يونيسيف.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 657 مركزا بدلاً من 580 مركزاً، وعدد مكاتب السفر إلى 175 مكتبا بدلاً من 145 مكتبا، على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه جارٍ تجهيز "مراكز كبرى" في محافظتي الشرقية وأسيوط.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية 21 مليونا و881 ألفا و600 جرعة لقاح فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فاعليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا".



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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