«الصحة»: تطعيم 2.4 مليون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 6200 مواطن حتى الآن على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال حملة «معًا نطمئن، سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في اليوم نفسه، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي» مساء اليوم، أنه تم تطعيم 2,4 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه متبقٍ حوالي مليون جارٍ تطعيمهم.

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