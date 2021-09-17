السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: تطعيم 2.4 مليون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 6200 مواطن حتى الآن على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال  حملة «معًا نطمئن، سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في اليوم نفسه، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي» مساء اليوم، أنه تم تطعيم 2,4 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه متبقٍ حوالي مليون جارٍ تطعيمهم.

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