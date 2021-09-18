افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية (صور)

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والقمص أبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى، معرض الكتاب الخامس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وبحضور نائبه الدكتور أحمد بهي الدين، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

وقالت وزير الثقافة، إن الوزارة تواصل جهودها لنشر الوعي بأرجاء مصر، مؤكدة على دور القراءة والاطلاع في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن معرض الكتاب الخامس بالكنيسة المرقسية يمثل أحد الروافد التنويرية بمدينة الثغر، وتوجهت بالشكر للكنيسة على استضافة المعرض للعام الخامس على التوالي، مشيدة بدورها الفاعل في المجتمع، كما قدمت التحية للدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وفريق العمل على جهودهم الدؤوبة في معارض الكتاب بمختلف المحافظات.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية تمثل مقرًا ملهمًا للفكر والأدب والثقافة التي تعكس مكانة مصر وريادتها الحضارية، ووجه الشكر لوزيرة الثفافة لنجاحها بجهدها ومثابرتها في تأكيد ريادة مصر الحضارية وتفعيل دور قواها الناعمة داخليًا وخارجيًا، كما وجه الشكر للكنيسة لمشاركتها في نشر التنوير المعرفي بين أبناء المحافظة بكافة انتماءاتهم، متمنيًا أن تحظى دورة هذا العام بالتوفيق.

افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

وأبدى رئيس هيئة الكتاب سعادته بالتعاون المثمر والمتواصل مع الكنيسة في نشر التنوير، والذي تجسد في الدورات المتتالية للمعرض، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها المستمر لكافة الانشطة والفعاليات الإبداعية، مشيرًا ألى السعي لتطوير الدورة القادمة لتشمل مشاركة كافة قطاعات الوزارة والعديد من دور النشر الخاصة واستمرار المعرض كحدث ثابت على أجندة فعاليات وزارة الثقافة.

جدير بالذكر، أن المعرض يستمر حتى 25 سبتمبر الجاري بمقر الكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية، ويضم مجموعة متميزة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي يصل عددها إلى خمسة آلاف كتاب، منها ثلاثة آلاف نسخة من مبادرة وزارة الثقافة ثقافتك كتابك التي يتراوح سعر الكتاب فيها بين جنيه واحد حتى عشرين جنيهًا، بالإضافة إلى الإصدارات الحديثة من (مكتبة الأسرة) وكتب الأطفال مثل سلسلة (ما) والموسوعات وغيرها من إصدارات الهيئة المتميزة، ونظًرا للإقبال الجماهيري خلال الدورات السابقة سيتم إقامة معرض هذا العام بقاعة البابا شنودة بالكلية الإكليريكية.

افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

وقبل الافتتاح، عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لقاء بالمقر البابوي مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقمص إبرام إميل ، بحضور الدكتور هيثم الحاح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة، وعدد من قساوسة الكنيسة؛ استعرضت خلاله الجهود التي تبذلها َوزارة الثقافة لنشر التنوير في ربوع مصر، والعديد من المبادرات التي تنفذها لإذكاء الحركة المعرفية في كافة المحافظات؛ وأهمها المشاركة بقوة في مبادرة "حياة كريمة" كما لفتت إلى مبادرة "كشك الكتاب" التي تدشنها الَوزارة للمساهمة في زيادة معدلات القراءة في المحافظات.

ورحب القمص أبرام إميل، الوكيل البابوى في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى بوزيرة الثقافة في أعرق الأماكن التاريخية علي أرض مصر، مؤكدًا أن الكنيسة المرقسية تعد الأولى في أفريقيا، حيث أنشئت في القرن الأول الميلادي، موضحًا أن المعرض يأتي انطلاقًا من الأيمان بالثقافة وتأثيرها على بناء المجتمع، وتشكيل الوعى والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة، وتعميق الانتماء، كما استعرض اهتمام الكنيسة القبطية بنشر الثقافة واهتمامها بالموسيقى والإبداع.

افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

وفي نهاية اللقاء، أهدى القمص أبرام إميل درع الكاتدرائية لوزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية والدكتور هيثم الحاج لجهودهم في نشر الوعي والتنوير، كما أهدته وزيرة الثقافة درع الوزارة التذكاري تقديرًا لجهوده المتميزة في نشر الثقافة والمعرفة.