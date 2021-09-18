السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية (صور)

وزيرة الثقافة تفتتح
وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والقمص أبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى، معرض الكتاب الخامس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وبحضور نائبه الدكتور أحمد بهي الدين، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

242259739_10157801884246906_398846609018010456_n
افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

وقالت وزير الثقافة، إن الوزارة تواصل جهودها لنشر الوعي بأرجاء مصر، مؤكدة على دور القراءة والاطلاع في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن معرض الكتاب الخامس بالكنيسة المرقسية يمثل أحد الروافد التنويرية بمدينة الثغر، وتوجهت بالشكر للكنيسة على استضافة المعرض للعام الخامس على التوالي، مشيدة بدورها الفاعل في المجتمع، كما قدمت التحية للدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وفريق العمل على جهودهم الدؤوبة في معارض الكتاب بمختلف المحافظات.

 

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية تمثل مقرًا ملهمًا للفكر والأدب والثقافة التي تعكس مكانة مصر وريادتها الحضارية، ووجه الشكر لوزيرة الثفافة لنجاحها بجهدها ومثابرتها في تأكيد ريادة مصر الحضارية وتفعيل دور قواها الناعمة داخليًا وخارجيًا، كما وجه الشكر للكنيسة لمشاركتها في نشر التنوير المعرفي بين أبناء المحافظة بكافة انتماءاتهم، متمنيًا أن تحظى دورة هذا العام بالتوفيق.

242173531_10157801883866906_7898556576909254216_n
افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

وأبدى رئيس هيئة الكتاب سعادته بالتعاون المثمر والمتواصل مع الكنيسة في نشر التنوير، والذي تجسد في الدورات المتتالية للمعرض، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها المستمر لكافة الانشطة والفعاليات الإبداعية، مشيرًا ألى السعي لتطوير الدورة القادمة لتشمل مشاركة كافة قطاعات الوزارة والعديد من دور النشر الخاصة واستمرار المعرض كحدث ثابت على أجندة فعاليات وزارة الثقافة.

جدير بالذكر، أن المعرض يستمر حتى 25 سبتمبر الجاري بمقر الكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية، ويضم مجموعة متميزة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي يصل عددها إلى خمسة آلاف كتاب، منها ثلاثة آلاف نسخة من مبادرة وزارة الثقافة ثقافتك كتابك التي يتراوح سعر الكتاب فيها بين جنيه واحد حتى عشرين جنيهًا، بالإضافة إلى الإصدارات الحديثة من (مكتبة الأسرة) وكتب الأطفال مثل سلسلة (ما) والموسوعات وغيرها من إصدارات الهيئة المتميزة، ونظًرا للإقبال الجماهيري خلال الدورات السابقة سيتم إقامة معرض هذا العام بقاعة البابا شنودة بالكلية الإكليريكية.

241783317_10157801884376906_7590705046768131879_n
افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

وقبل الافتتاح، عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لقاء بالمقر البابوي مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقمص إبرام إميل ، بحضور الدكتور هيثم الحاح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة، وعدد من قساوسة الكنيسة؛ استعرضت خلاله الجهود التي تبذلها َوزارة الثقافة لنشر التنوير في ربوع مصر، والعديد من المبادرات التي تنفذها لإذكاء الحركة المعرفية في كافة المحافظات؛ وأهمها المشاركة بقوة في مبادرة "حياة كريمة" كما لفتت إلى مبادرة "كشك الكتاب" التي تدشنها الَوزارة للمساهمة في زيادة معدلات القراءة في المحافظات.

ورحب القمص أبرام إميل، الوكيل البابوى في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى بوزيرة الثقافة في أعرق الأماكن التاريخية علي أرض مصر، مؤكدًا أن الكنيسة المرقسية تعد الأولى في أفريقيا، حيث أنشئت في القرن الأول الميلادي، موضحًا أن المعرض يأتي انطلاقًا من الأيمان بالثقافة وتأثيرها على بناء المجتمع، وتشكيل الوعى والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة، وتعميق الانتماء، كما استعرض اهتمام الكنيسة القبطية بنشر الثقافة واهتمامها بالموسيقى والإبداع.

242088492_10157801883951906_8470341635362145146_n
افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

وفي نهاية اللقاء، أهدى القمص أبرام إميل درع الكاتدرائية لوزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية والدكتور هيثم الحاج لجهودهم في نشر الوعي والتنوير، كما أهدته وزيرة الثقافة درع الوزارة التذكاري تقديرًا لجهوده المتميزة في نشر الثقافة والمعرفة.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف القمص ابرام ايميل معرض الكاتدرائية المرقسية للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة البلطجة أمام قاعة أفراح فى البحيرة

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة وفاة فتاة بمدينة نصر

«الصحة»: تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

«كمل جميلك ياريس».. مغردون يتفاعلون مع إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»

اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل

إصابات بالرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى نابلس