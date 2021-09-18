السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ليلة شعرية فى بيت الست وسيلة.. الأحد

أحمد عبد المعطى حجازي
أحمد عبد المعطى حجازي

يقيم بيت الشعر العربي "ببيت الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد 19 سبتمبر، ليلة شعرية جديدة للشعراء: حسن شهاب الدين ، مجدي السعيد، محمد درديري، إسراء أبو رحاب.

 

فى الوقت نفسه، يسبق الأمسية وفي الخامسة مساء نفس اليوم ورشة شعراء جامعات مصر، وجميعها فعاليات لم تشهد حضور الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي صاحب الصالون الشعري الشهري "ببيت الست وسيلة"، والذي غادر أرض الوطن خلال الساعات القليلة الماضية متجها إلى عاصمة النور "فرنسا" لاستكمال علاجه الطبيعي بعد تعرضه للكسر في القدم نتيجة سقوطه على الأرض في منزله بمصر الجديدة.

 

جدير بالذكر أنه كان قد دخل الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي إلى المستشفى فى فبراير الماضى لتلقي العلاج اللازم، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجه على نفقة الدولة.

 

وأحمد عبدالمعطي حجازي شاعر وناقد مصري، ولد عام 1935 بمحافظة المنوفية بمصر، وأسهم في العديد من المؤتمرات الأدبية في كثير من العواصم العربية، ويعد من رواد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر.

 

حفظ القرآن الكريم، وتدرج في مراحل التعليم حتى حصل على دبلوم دار المعلم عام 1950م، ثم حصل على ليسانس علم الاجتماع من جامعة السوربون الجديدة عام 1978م، وشهادة الدراسات المعمقة في الأدب العربي عام 1969م.

 

وترجمت مختارات من قصائده إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية والإيطالية والألمانية وحصل على جائزة كفافيس اليونانية المصرية عام 1989، وجائزة الشعر الأفريقي، عام 1996 ، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1997.

 

وتشمل مؤلفاته الشعرية: مدينة بلا قلب، 1959، أوراس، 1959، لم يبق إلا الاعتراف، 1965، مرثية العمر الجميل، 1972، كائنات مملكة الليل، 1978، أشجار الاسمنت، 1989، دار العودة، 1983

 

أما مؤلفاته الأخرى فتشمل: "محمد وهؤلاء، إبراهيم ناجي، خليل مطران، حديث الثلاثاء، الشعر رفيقي، مدن الآخرين، عروبة مصر، أحفاد شوقي، سارق النار".

بيت الست وسيلة أحمد عبد المعطى حجازي ليلة شعرية صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبد الوهاب

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وائل لطفي

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