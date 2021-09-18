بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. حقيقة تبديل درجات طالبة بالثانوية العامة

أثارت طالبة تدعى أمل السيد جدلًا على السوشيال ميديا بعد كتابتها منشور تقول من خلاله: "أنا اتظلمت في درجاتي وكنت هنتحر شكرا دكتور رضا حجازي ومجموعة الكنترول درجاتي كانت متبدلة ووصل إخطار واستلمته من الكنترول".

ونشرت الطالبة رقم هاتف تقول إن هذا الرقم هو رقم مساعد دكتور رضا حجازي نائب الوزير ويقوم بحل المشكلات الخاصة بدرجات الثانوية العامة.

وبالعودة إلى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، كشف الحقيقة وقال في تصريحات لـ "الدستور":"دي طالبة كانت مقسمة السنة وكانت ناجحة في الاحياء والجيولوجيا والعربي واللغة الثانية كانت جايبة في الأحياء 57 عملت تظلم السنة الماضية وفق الإجراءات القانونية وزادت درجة ونص في الأحياء".



واستكمل: "وأصبحت 58.5 لما النتيجة اتبعتت الكنترول المركزي بالسادس من أكتوبر بدرجات الطلاب مقسمين السنة.. اتبعت الأحياء 57 وعند اكتشاف الخطأ تم الاتصال بالطالبة لتعديل درجة الأحياء بناء على التظلم والموضوع قيد التحقيق مع المستبب فى الخطأ من مدة أيام ظهور النتيجة وليس الآن والرقم ده لا يمت بأي صلة لأعضاء المكتب عندي".