السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

أيام زمان

«أنا مش نكدية».. اعترافات الفنانة عبلة كامل

عبلة كامل
عبلة كامل

«كان هناك عرض مسرحي لفرقة الورشة، شاهد هذا العرض المخرج يوسف شاهين، بعدها وقفت أمام الكاميرا، ولأول مرة في فيلم بونابرت، ثم جاء مسلسل الشهد والدموع، ومسلسل ليالي الحلمية، وأربعة أفلام أخرى، كان الجمهور يسأل عن هذه الفنانة حتى تعرف علىّ أخيرا».. هكذا اعترفت الفنانة عبلة كامل في حوارها لمجلة "آخر ساعة" 1990. 

 

وحكت الفنانة عبلة كامل، أنها وقفت لأول مرة أمام المخرج يوسف شاهين، قالت: "يوسف شاهين كان مخرج كبير، وهادئ جدا عكس ما يعرف عنه، يدعونا للتصوير في بداية المشاهد في هدوء تام، فهو مخرج مرن ودود إلى أبعد الحدود وله قول شهير، قال لي، إذا أردت أن تمثلي، لا تمثلي أمام الكاميرا". 

 

وعن حصرها في الأدوار الحزينة، قالت عبلة كامل، إنها ليست حبيسة تلك الأدوار الفنية "هذه طبيعتي، وأي عمل يعرض علىّ أؤديه، وسوف يشاهدني الجمهور في دور كوميدي هو فيلم الستات". 

 

ورحب النقاد بالفنانة عبلة كامل، وأعطوها أكثر مما تتوقع حتى أن الناس تعرف عليها في زمن قياسي، حسب "اعترافها" لـ "آخر ساعة". 

 

وعن تجربتها مع الفنانة فاتن حمامة، قالت عبلة كامل، إنها كانت تتمنى هذه الفرصة من زمن طويل قبل خوضها، معلقة: "عندما حانت الفرصة أحسست أنني كنت أخسر كثيرا إذا لم أمثل معها، أي فنان لم تحن له فرصة التمثيل أمام فاتن حمامة يخسر كثيرا، وجدت منها كل ترحيب وكل تشجيع ولم ألحظ فيها أي تعال علينا نحن الفنانين الصغار". 

 

أما عن تجربة الفنانة عبلة كامل، مع المخرج خيري بشري، قالت: "هو مخرج يصنع حالة للمثل، أي يهيئ الممثل للدخول في أداء دوره قبل بدء التصوير بربع ساعة على الأقل فهو صانع حالة لكل فنان". 

آخر أعمال الفنانة عبلة كامل الفنانة عبلة كامل خيري بشارة يوسف شاهين بونابرت

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