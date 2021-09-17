ضبط سيارتين محملتين بلحوم فاسدة فى منشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط سيارتين نصف نقل بهما كميات كبيرة من اللحوم والكبدة المجمدة الفاسدة مجهولة المصدر بمنشأة القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.

وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية والرقابية بقيام سيارتين نصف نقل بهما كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والمواد الغذائية بمنشأة القناطر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائدي السيارتين وعثر بداخلهما على ٢ طن لحوم وبفحص الأصناف عن طريق اللجنة تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى وعليه تم تحرير محضر بالواقعة.