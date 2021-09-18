السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تعديل تشريعي على «الخدمة المدنية» لفصل الموظفين الفاسدين

اللواء يحيي كدواني
اللواء يحيي كدواني

أعلن اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن أنه سيتقدم في بداية دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، لتعديل قانون الخدمة المدنية، وذلك للقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة.

وقال كدواني في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لا بد من وقفة حاسمة مع الفساد المنتشر ببعض قطاعات الدولة ولذلك يجب أن يكون إجراءات لفصل الموظفين الذين ثبتت عليهم تهم الفساد، وفقًا لحكم قضائي، ومنعهم من العمل بأي مصلحة حكومية لمنع تفشي الفساد في قطاعات الدولة.

وأضاف أن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة للإصلاح الإداري بالدولة ولبناء الجمهورية الجديدة ولكن ما يعوق ذلك وجود بعض الموظفين معدومي الضمير الذين يهدرون ثروات البلاد وهو أمر لا يمكن قبوله.

وأشار كدواني إلى أنه سيتقدم باقتراح برغبة لربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العاملين بالدولة على زيادة الإنتاج، باعتبار أن ذلك سيكون وسيلة فعالة لمزيد من العمل، وأن يعامل جميع الموظفين والعاملين على قدم المساواة، على أن يكون معيار الأفضلية بما يقدمه من عمل. 

وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أهمية أن تواجه الدولة بكل حزم وحسم الفساد، والإهمال فهما من أهم العراقيل التى تعوق انطلاق الجمهورية الجديدة التى نبغيها قوية بأبنائها.

يذكر أن النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد القادم، مطلع أكتوبر القادم، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ووزيري الداخلية والمالية بشأن انتشار المخدرات المصنعة خاصة «الشبو، والآيس، والفودو»، خاصة في محافظات الصعيد وتفشيها بشكل لافت للنظر حتى أثر على إنتاجية الفلاحين والشباب، مطالبًا بوقفة جادة لتجفيف منابع توريد الخامات المستخدمة في إنتاج هذه المخدرات التى تشكل أضرارا بالغة الخطورة على الجهاز العصبي لمدمنيها.

 

قانون الخدمة المدنية عضو لجنة الدفاع الخدمة المدنية لجنة الدفاع والأمن القومي اقتراح برغبة زيادة الإنتاج العاملين بالدولة يحيى كدواني الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

الحكم على «كائن الهوهوز» بتهمة نشر الفسق في الإسكندرية اليوم

انعقاد عمومية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد قليل

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

أوكرانيا تسجل 6234 إصابة جديدة بكورونا

«الداخلية» تكشف حقيقة البلطجة أمام قاعة أفراح فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»

اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل

إصابات بالرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى نابلس