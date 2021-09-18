برلماني: تعديل تشريعي على «الخدمة المدنية» لفصل الموظفين الفاسدين

أعلن اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن أنه سيتقدم في بداية دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، لتعديل قانون الخدمة المدنية، وذلك للقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة.

وقال كدواني في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لا بد من وقفة حاسمة مع الفساد المنتشر ببعض قطاعات الدولة ولذلك يجب أن يكون إجراءات لفصل الموظفين الذين ثبتت عليهم تهم الفساد، وفقًا لحكم قضائي، ومنعهم من العمل بأي مصلحة حكومية لمنع تفشي الفساد في قطاعات الدولة.

وأضاف أن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة للإصلاح الإداري بالدولة ولبناء الجمهورية الجديدة ولكن ما يعوق ذلك وجود بعض الموظفين معدومي الضمير الذين يهدرون ثروات البلاد وهو أمر لا يمكن قبوله.

وأشار كدواني إلى أنه سيتقدم باقتراح برغبة لربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العاملين بالدولة على زيادة الإنتاج، باعتبار أن ذلك سيكون وسيلة فعالة لمزيد من العمل، وأن يعامل جميع الموظفين والعاملين على قدم المساواة، على أن يكون معيار الأفضلية بما يقدمه من عمل.

وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أهمية أن تواجه الدولة بكل حزم وحسم الفساد، والإهمال فهما من أهم العراقيل التى تعوق انطلاق الجمهورية الجديدة التى نبغيها قوية بأبنائها.

يذكر أن النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد القادم، مطلع أكتوبر القادم، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ووزيري الداخلية والمالية بشأن انتشار المخدرات المصنعة خاصة «الشبو، والآيس، والفودو»، خاصة في محافظات الصعيد وتفشيها بشكل لافت للنظر حتى أثر على إنتاجية الفلاحين والشباب، مطالبًا بوقفة جادة لتجفيف منابع توريد الخامات المستخدمة في إنتاج هذه المخدرات التى تشكل أضرارا بالغة الخطورة على الجهاز العصبي لمدمنيها.