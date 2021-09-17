الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الكرملين: العودة لشراء «ميسترال» الفرنسية ليست على جدول الأعمال

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن مسألة العودة إلى قضية شراء حاملات المروحيات (ميسترال) من فرنسا غير واردة على جدول الأعمال الروسي.

وأضاف بيسكوف، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تتوقع تغيّرًا في موقف فرنسا حول "ميسترال": "إن هذه المسألة غير واردة على جدول الأعمال إطلاقًا".

يُذكر أنه تم توقيع عقد توريد حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال" بقيمة 1.2 مليار يورو بين شركة "دي.سي.إن.إس / إس.لي.أكس" الفرنسية وشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في عام 2011.

وكان من المقرر أن تقوم فرنسا بتسليم السفينة الأولى "فلاديفوستوك"، إلى روسيا في نوفمبر عام 2014، ولكن بسبب الأحداث في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات على روسيا قرر الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند تعليق العقد.

الكرملين الرئاسة الروسية موسكو روسيا مروحيات ميسترال الفرنسية

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