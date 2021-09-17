بولندا تركز على التضامن الدولى خلال جلسة مجلس الأمن الـ 76

يعتزم الرئيس البولندي، أندجي دودا، التركيز على "الحاجة إلى تضامن دولي واحترام القانون الدولي الذي يعد ضمانًا للسلام العالمي"، في خطابه الذي سيلقيه الثلاثاء المقبل خلال الجلسة الـ 76 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال السفير البولندي إلى الأمم المتحدة، كرزيستوف سزيرسكي - للصحفيين حسبما نقل "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة - إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد دعا نظيره البولندي لعقد قمة افتراضية بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما من المقرر أن يلتقي دودا بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ونوابه المسئولين عن مهمتي حفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

كما سيعقد الرئيس البولندي أيضًا - خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية الأسبوع المقبل التي تستمر 5 أيام - محادثات مع رؤساء ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، وكذلك قادة مولدوفا وأوكرانيا ورومانيا، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال، وسيناقش قضايا من بينها التعاون البولندي الأمريكي ومبادرة ما يعرف بالبحار الثلاثة لـ 12 دولة بالاتحاد الأوروبي بين بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود.

ولفت السفير إلى أن دودا سيصطحب معه وزير الخارجية البولندي، زبيجنيو راو، خلال جلسة مجلس الأمن والتي ستتناول الموضوعات رئيسية من بينها، الأمن الدولي، ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتغير المناخي.