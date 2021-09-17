الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

درة: حكاية «غالية» قريبة لقلبى.. وسعيدة بتكريمى عن «بين السما والأرض»

درة
درة

عبرت الفنانة درة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته مؤخرًا من خلال حكاية "غالية" بمسلسل "زي القمر"، مشيرة إلى أن التجربة مختلفة تمامًا عليها خاصة مع المخرجة شيرين عادل قائلة: "حكاية غالية هي قريبة لقلبي جدًا".

وأضافت درة في تصريحات لـ "الدستور"، أن التجربة تعتبرها ملكها وشيئًا قريبًا منها جدًا، مؤكدة أن ردود الفعل حول المسلسل كانت قوية ومختلفة بالنسبة لها بشكل كبير.

حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة التونسية "درة"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسائل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها.

حكاية غالية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.

وفي سياق آخر، كشفت درة عن سعادتها بتكريمها مؤخرًا من مهرجان "الديرجيست"، والذي كرمت فيه عن دور علا الذي قدمته في رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض"، قائلة: "أحمد الله على وصول العمل إلى الجمهور بشكل جيد".

مسلسل بين السما والأرض عرض في 15 حلقة في رمضان الماضى، بطولة المسلسل كل من هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إنتاج شركة سينرجى. 

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