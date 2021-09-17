الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة يفتتحان معرض الكتاب الخامس بـ«كاتدرائية الإسكندرية»

افتتاح معرض كاتدرائية
افتتاح معرض كاتدرائية الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، معرض الإسكندرية للكتاب بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، الذي يقام للعام الخامس على التوالى في بهو الكنيسة المرقسية.

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افتتاح معرض كاتدرائية الإسكندرية

وخلال الافتتاح؛ أكد المحافظ علي التأثير والمردود الإيجابي الذي تقدمه معارض الكتاب لخدمة المجتمع المصري ورفع الوعي الثقافي والمعرفي لديه. مشيراً إلى استعداد المحافظة وحرصها على تقديم كامل الدعم لنشر الثقافة والفنون الهادفة إلي النشء لتوجيه الأجيال الصاعدة إلي الأفكار الإيجابية البناءة.

وتفقدا المحافظ ووزيرة الثقافة أجنحة وأقسام معرض الكتاب، مشيدين بعدد الإصدارات في دور النشر المختلفة حيث تتنوع الكتب والتي تقدر بالمئات في مختلف ثقافات المعرفة والمجالات الثقافية والاجتماعية والأدبية والعلمية.

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افتتاح معرض كاتدرائية الإسكندرية

ويقدم المعرض تخفيضات على بيع الكتب والإصدارات للجمهور تصل إلى 20% لتشجيع الجمهور على القراءة والاطلاع باعتبار القراءة أساس المعرفة.

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افتتاح معرض كاتدرائية الإسكندرية

وأكد القمص إبرام إميل الوكيل البابوى في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أن المعرض يقام للعام الخامس على التوالى في بهو الكنيسة المرقسية، بمحطة الرمل، ويحضره هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مشيرًا إلى الاصرار على تنظيم المؤتمر للعام الخامس يأتى في اطار حرص الكنيسة القبطية على استضافة المعرض وايمانها بالثقافة وتأثيرها على بناء المجتمع وتشكيل الوعى والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة وتعميق الانتماء.

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افتتاح معرض كاتدرائية الإسكندرية

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم معرض الكتاب الرابع بمحافظة بورسعيد وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ومعرضا اخر مستنسخات من وثائق تحكى تاريخ المدينة الباسلة.

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افتتاح معرض كاتدرائية الإسكندرية

 

معرض الإسكندرية للكتاب كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وزيرة الثقافة ثقافات المعرفة الإسكندرية

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