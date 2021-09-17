الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

المغرب: 6 جامعات الأفضل عالميًا في مجالات مختلفة لعام 2022

المغرب
المغرب

أعلنت وزارة التربية والتعليم المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، أن 6 جامعات مغربية صنفت ضمن أحسن ألف جامعة عالميا في مجال علوم الفيزياء، وذلك طبقا لنتائج التصنيف العالمي البريطاني للجامعات (Times Higher Education) لسنة 2022.


وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم- أن جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة جاءت في المرتبة 601-800، وجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء وجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش في المرتبة 801-1000، وجامعة محمد الخامس في مدينة الرباط وجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بمدينة فاس وجامعة الحسن الأول بمدينة سطات في المرتبة +1001.


وقالت إن 3 جامعات مغربية جاءت ضمن أحسن 600 جامعة عالميا في مجال العلوم السريرية والصحية، حيث جائت جامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس في المرتبة 301-400، وجامعة الحسن الثاني بالدار بالبيضاء وجامعة محمد الخامس بالرباط في المرتبة +601.


وأضافت أن في مجال علوم الحياة تم تصنيف 3 جامعات مغربية ضمن أحسن 800 جامعة عالميًا، حيث حصلت جامعة الحسن الثاني بالدار بالبيضاء على المرتبة 501-600، وجامعة القاضي عياض بمراكش على المرتبة 601-800، وجامعة محمد الخامس بالرباط على المرتبة +801.


وأشارت إلى أن هذه النتائج تؤكد ارتفاع عدد الجامعات المغربية المصنفة في كل من هذه الحقول المعرفية مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل هذا العدد من خمس إلى ست جامعات في علوم الفيزياء، ومن اثنين إلى ثلاث في علوم السريرية والصحية وفي علوم الحياة.


ويستند هذا التصنيف على خمس معايير هي التعليم (بيئة التعليم)، والبحث العلمي (الإنتاج والدخل والسمعة)، والاستشهادات (تأثير البحث)، والدخل من الصناعة (نقل المعرفة) والانفتاح الدولي.

الرباط المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

ملف سد النهضة.. الباز: بيان مجلس الأمن حقق كل أهداف مصر والسودان

«الدستور» تكشف أسباب تراجع معدلات الزواج في مصر في السنوات الأخيرة

«التضامن» تنقذ فتاة إمبابة من التشرد في الشارع

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى نابلس

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل