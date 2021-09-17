المغرب: 6 جامعات الأفضل عالميًا في مجالات مختلفة لعام 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، أن 6 جامعات مغربية صنفت ضمن أحسن ألف جامعة عالميا في مجال علوم الفيزياء، وذلك طبقا لنتائج التصنيف العالمي البريطاني للجامعات (Times Higher Education) لسنة 2022.



وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم- أن جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة جاءت في المرتبة 601-800، وجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء وجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش في المرتبة 801-1000، وجامعة محمد الخامس في مدينة الرباط وجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بمدينة فاس وجامعة الحسن الأول بمدينة سطات في المرتبة +1001.



وقالت إن 3 جامعات مغربية جاءت ضمن أحسن 600 جامعة عالميا في مجال العلوم السريرية والصحية، حيث جائت جامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس في المرتبة 301-400، وجامعة الحسن الثاني بالدار بالبيضاء وجامعة محمد الخامس بالرباط في المرتبة +601.



وأضافت أن في مجال علوم الحياة تم تصنيف 3 جامعات مغربية ضمن أحسن 800 جامعة عالميًا، حيث حصلت جامعة الحسن الثاني بالدار بالبيضاء على المرتبة 501-600، وجامعة القاضي عياض بمراكش على المرتبة 601-800، وجامعة محمد الخامس بالرباط على المرتبة +801.



وأشارت إلى أن هذه النتائج تؤكد ارتفاع عدد الجامعات المغربية المصنفة في كل من هذه الحقول المعرفية مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل هذا العدد من خمس إلى ست جامعات في علوم الفيزياء، ومن اثنين إلى ثلاث في علوم السريرية والصحية وفي علوم الحياة.



ويستند هذا التصنيف على خمس معايير هي التعليم (بيئة التعليم)، والبحث العلمي (الإنتاج والدخل والسمعة)، والاستشهادات (تأثير البحث)، والدخل من الصناعة (نقل المعرفة) والانفتاح الدولي.