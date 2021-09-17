الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كلية رمسيس التابعة للطائفة الإنجيلية تحتفل بتخرج أحدث دفعاتها

كلية رمسيس التابعة
كلية رمسيس التابعة للطائفة الإنجيلية

احتفلت كلية رمسيس الجديدة المشتركة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلى– المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية– التابع للطائفة الإنجيلية بمصر، بتخريج أحدث دفعاتها، وتكريم الأوائل والمتميزين من طلابها، اليوم الجمعة بقاعة المنارة، مع مراعاة واتخاذ التدابير الاحترازية الصحية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية المقدمة من الطلبة، كما شارك بالحضور كل من محمد عطية، وكيل أول الوزارة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإيمان صبري مدير التعليم الخاص والدولي بوزارة التربيه والتعليم والدكتور محمد صلاح مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلى بمصر، القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، ومن قيادات المؤسسات التعليمية لسنودس النيل، القس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وهالة توما، مديرة كليه رمسيس الجديدة المشتركة، ومن مجلس النواب المصري، الدكتورة دينا عبد الكريم، والدكتور فريدي البياضي، والنائب محمد عبد الرحمن راضي، وأبانوب عزت، والمستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، بجانب عدد من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين وأولياء الأمور، وأعضاء مجلس الآباء والأمناء.

وزارة التربية والتعليم اللواء عصام سعد انتشار فيروس كورونا الن سنودس النيل الإنجيلي المؤسسات التعليمية نيو رمسيس كوليدج دينا عبد الكريم القس باسم بشرى

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