محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير طريق المطار الدولى (صور)

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال تطوير طريق مطار الأقصر الدولى ومحيطه الحيوى وطريق الكباش والطريق بين معبدى الكرنك والأقصر.

أعمال تطوير طريق المطار الدولى

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد ميدان الملك عبد الله، حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية ؛ وخاصة الاهتمام بأعمال التشجير وزراعة الجزر فى منتصف الطريق وأعمال الزراعة فى حديقة الكومنولث والاهتمام بالزراعات فى المسار السياحى والطريق المؤدى للمطار.

أعمال تطوير طريق المطار الدولى

كما تفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى الشوارع المحيطة بطريق الكباش، مع التأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة مع الاهتمام بإظهار الوجه الحضارى للأقصر وتطويرها.