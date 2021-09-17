الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير طريق المطار الدولى (صور)

أعمال تطوير طريق
أعمال تطوير طريق المطار الدولى

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال تطوير طريق مطار الأقصر الدولى ومحيطه الحيوى وطريق الكباش والطريق بين معبدى الكرنك والأقصر.

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أعمال تطوير طريق المطار الدولى 

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد ميدان الملك عبد الله، حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية ؛ وخاصة الاهتمام بأعمال التشجير وزراعة الجزر فى منتصف الطريق وأعمال الزراعة فى حديقة الكومنولث والاهتمام بالزراعات فى المسار السياحى والطريق المؤدى للمطار.

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أعمال تطوير طريق المطار الدولى 

 كما تفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى الشوارع المحيطة بطريق الكباش، مع التأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة مع الاهتمام بإظهار الوجه الحضارى للأقصر وتطويرها. 

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أعمال تطوير طريق المطار الدولى 
محافظ الاقصر مدينة الأقصر محافظة الأقصر المشروعات طريق الكباش أعمال تطوير الجهاز المركزي للتعمير الشوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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