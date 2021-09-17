علامات تؤكد انتهاء العلاقة مع شريكك

تعتبر العلاقات العاطفية من الأشياء التي يسعى إليها كثيرين، من أجل تحقيق السعادة، ولكن لابد من اختيار الشريك المناسب.

بينما تمر كل علاقة بتقلبات صعود وهبوط، هناك بعض العلامات التي توضح لك ما إذا كان شريك حياتك يريد أن ينهي علاقته معك.

ففي السطور التالية، سلط الخبراء الضوء على العلامات التي إذا رأيتها في علاقتك، فلا داعي لاستكمالها، وفقًا لما ذكره موقع "your tango"

قلة الاهتمام:

الانفصال من الأمور التي يخشاه البعض، حيث يعتبر التجنب وقلة الاهتمام من العادات التي يمكن أن تخبرك بأن شريك الحياة لا يود أن يكمل معك.

إذا قام شريكك فجأة بإلغاء جميع خططك أو تغيير المحادثة كلما ظهر موضوع جاد، فقد يرغب في الخروج من العلاقة ولكن لا يعرف كيف يخبرك.

توقف الحديث عن المستقبل:

اعتدت أنت وشريكك قضاء ساعات في التخطيط لحياتكما معًا، من الزواج والأطفال إلى الانتقال معًا والإجازات، فعند توقف الحديث عن المستقبل من الامور التي تخبرك بأن الإنفصال هو نهاية العلاقة.

التوقف عن بذل الجهد:

تتطلب العلاقات جهدًا من كلا الشريكين، سواء كان ذلك يعني التخطيط للتنزه أو التخطيط لبيت الزوجية، فإن بذل الجهد في العلاقة من الأمور التي تعبر عن جدية العلاقةوإذا توقف شريكك عن المحاولة، فقد تكون هذه علامة على أنه يفكر في المغادرة.

الأصدقاء رقم واحد:

على غرار قلة الاهتمام، فإذا ألغى شريكك خططك أو بدأ في وضع أصدقائه أولاً، فقد يكون ذلك علامة على أن أولوياتهم تأخذ منعطف أخر.

كثرة المشاكل:

يتجادل كل زوجين من وقت لآخر، ولكن إذا تحولت المناقشات الصغيرة إلى انفجار، فقد تكون هناك مشكلة، فمن المحتمل أن يكون شريكك هو من يصنع المشاكل لإنهاء العلاقة.

الشعور بعدم التقدير:

إذا كنت لا تتذكر آخر مرة سمعت فيها عبارة بسيطة "شكرًا لك" أو "أنت الأفضل"، فقد ترغب في التساؤل عما إذا كان شريكك يقدرك أم لا.