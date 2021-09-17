جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 والقرار الوزاري رقم 440 لسنة 2018، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة بجمرك «الدى إتش إل» برئاسة الدكتورة فريدة سليم مدير الجمرك، واشتبه إيهاب عامر صلاح مأمور الحركة فى مشمول شهادة الصادر رقم ٤٤٦٥٧ لسنة ٢٠٢١ بوليصة رقم ٢٢٥٩٨٣٩٠١٣ بعدد واحد طرد بوزن ٨.٥ ك قائم والمصدرة لدولة السعودية.

وبالعرض على الدكتورة فريدة سليم قررت تشكيل لجنة من إيهاب خليفة مدير إدارة الحركة وإيهاب عامر مأمور الحركة لمعاينة الطرد، فتبين وجود ملابس وأغراض شخصية و2 حقيبة صغيرة إحداهما سوداء اللون والأخرى صفراء اللون بفتحهما تبين وجود 1495 قرصًا من أقراص الكبتاجون والإكستازي وزانكس المخدرة مخبأة في قاع الحقائب.

وبلغت القيمة الجمركية للمضبوطات 516 ألف جنيه بعد الرجوع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 56 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وقام بالعد والتحريز تامر أحمد خالد مأمور الحركة وتم إرسال الحرز وأصل المحضر للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.