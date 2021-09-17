الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة دمياط» يتفقد مستشفيات العزل ويتابع مخزون الأوكسجين

وكيل «صحة دمياط»
وكيل «صحة دمياط» يتفقد مستشفيات العزل

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الجمعة، جولة شملت مستشفيات العام والصدر والحميات بدمياط، تفقد خلالها أقسام العزل للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة، كما تفقد خزان الاكسجين واطمأن على مخزون الأكسجين بالمستشفيات وكفاءة شبكة الغازات وعملية الصيانة بالمستشفيات.

كما اطمأن على نسب الأشغال بالمستشفيات وكذلك مرضى العزل المنزل، كما أكد على تنفيذ تعليمات الوزيرة والتنبيه مشددا بجودة عملية إدارة استهلاك الاكسجين وإجراء المتابعة على مدار الساعة.

كما قام بالتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا التى تمر بها البلاد، كما شدد على ضرورة تواجد الفرق الطبية، كما أكد  على حسن استقبال المرضى وذويهم، ورافقه أثناء الزيارة الدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.

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