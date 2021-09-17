وكيل «صحة دمياط» يتفقد مستشفيات العزل ويتابع مخزون الأوكسجين

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الجمعة، جولة شملت مستشفيات العام والصدر والحميات بدمياط، تفقد خلالها أقسام العزل للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة، كما تفقد خزان الاكسجين واطمأن على مخزون الأكسجين بالمستشفيات وكفاءة شبكة الغازات وعملية الصيانة بالمستشفيات.

كما اطمأن على نسب الأشغال بالمستشفيات وكذلك مرضى العزل المنزل، كما أكد على تنفيذ تعليمات الوزيرة والتنبيه مشددا بجودة عملية إدارة استهلاك الاكسجين وإجراء المتابعة على مدار الساعة.