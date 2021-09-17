إنقاذ ٤٠ مصطاف من الغرق بشواطئ رأس البر في دمياط

شهدت مدينة رأس البر برئاسة اللواء وليد المعداوي وإشراف نواب المدينة، إقبالا كبيرا من المصطافين لحين انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة، بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف.

وتم اليوم إنقاذ ٤٠ حالة من الغرق، كما تم تسليم ٣٧٧ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ قوافل بيطرية مجانية بالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ومديرية الطب البيطري، تستهدف حماية الثروة الحيوانية وخدمة صغار المربين والتخفيف عن كاهلهم، حيث ستنطلق تلك القوافل السبت القادم وتستمر حتى نهاية الأسبوع بعدد من قرى مركز كفر سعد فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية.

وأضافت أنه يتم تنفيذ تلك القوافل للمرة الثانية بالتعاون مع المعهد، حيث يحقق ذلك الاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثى المعهد بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية والتعرف على طرق التربية والعلاج البيطرى السليم الماشية، من خلال ما تضمه القوافل من خدمات للكشف والفحص والتحصين وأيضاً عدد من الإجراءات الأخرى وكذلك ندوات توعوية.

ووفقاً للبيان الصادر عن مديرية الطب البيطري سيشارك بالقافلة أطباء المديرية وإدارة كفر سعد وتحت إشراف إدارات الرعاية التناسلية والرعاية والعلاج والإرشاد بها، ويأتى برنامج تلك القوافل طبقا للبرنامج.