الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مجلس صندوق النقد يراجع تقريرا أخلاقيا بشأن تصرفات جورجيفا بالبنك الدولي

صندوق النقد
صندوق النقد

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم، إن المجلس التنفيذي للصندوق يراجع تقريرا أخلاقيا بشأن تصرفات لرئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا إبان فترة عملها ضمن كبار في مسؤولي البنك الدولي.

وقالت جورجيفا إنها تحتلف "بشكل جوهري مع نتائج وتفسيرات" التقرير الذي يزعم أنها ومسؤولين آخرين بالبنك الدولي ضغطوا على موظفين لرفع ترتيب الصين في التقارير الرئيسية. 

وقدمت إيجازا للمجلس بشأن القضية في وقت مبكر من أمس الخميس.

وقال رايس لرويترز "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يراجع المسألة حاليا"، مضيفا "في إطار الإجراءات المعتاد اتباعها في مثل هذه الأمور، سترفع لجنة الأخلاقيات تقاريرها إلى المجلس".

صندوق النقد الدولي النقد الدولي البنك الدولي واشنطن

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