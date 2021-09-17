مجلس صندوق النقد يراجع تقريرا أخلاقيا بشأن تصرفات جورجيفا بالبنك الدولي

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم، إن المجلس التنفيذي للصندوق يراجع تقريرا أخلاقيا بشأن تصرفات لرئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا إبان فترة عملها ضمن كبار في مسؤولي البنك الدولي.

وقالت جورجيفا إنها تحتلف "بشكل جوهري مع نتائج وتفسيرات" التقرير الذي يزعم أنها ومسؤولين آخرين بالبنك الدولي ضغطوا على موظفين لرفع ترتيب الصين في التقارير الرئيسية.

وقدمت إيجازا للمجلس بشأن القضية في وقت مبكر من أمس الخميس.

وقال رايس لرويترز "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يراجع المسألة حاليا"، مضيفا "في إطار الإجراءات المعتاد اتباعها في مثل هذه الأمور، سترفع لجنة الأخلاقيات تقاريرها إلى المجلس".