غدًا.. مناقشة رواية «تسالونيكي» لـ شريف العصفوري بالمركز الدولى للكتاب

تناقش رواية "تسالونيكي" للكاتب شريف العصفوري بالمركز الدولي للكتاب، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غدً السبت.

و"تسالونيكي" هي الرواية الأولى لشريف العصفوري بعد صدور مجموعتين قصصيتين، وتلتها حتى الآن روايتي" مسبار الخلود، وعودة عوليس".

وفي تسالونيكي نجد على لسان دافني الرئيسة التنفيذية لشركة متعددة الجنسيات نتعرف على عالم قاسي، درج الناس على تصوير مثل تلك الشخصيات على أنها أحادية البعد وشيطانية أو ملائكية تمامًا، هي أم حانية وزوجة مخدوعة ومديرة قاسية القلب عندما يتعلق الأمر بمستقبل شركتها وميراث أسرتها من ثلاثة أجيال. تتعلق دافني وهي في الخمسين من العمر بالأمريكي نيل (نائل صبري سليمان)، نيل من رجال الدعاية والإعلان نموذج لطبقة ثانية من رجال الأعمال تبقى شفافة حتى لا تحول بين المشتري والبضاعة التي يشتريها، كل أنواع البضاعة من الصابون إلى المعتقدات السياسية والدينية. العالم ليس كما يبدو من النظرة الأولى وليس كما تسوقه الأغاني أو القصص المدرسية.

وتتبع الرواية جذور شخصيتين إحداهما فرنسية٬ والأخرى مسئول شركة تسويق وإعلان أمريكي الجنسية ولكن العلاقة المهنية والعاطفية التي ربطت الشخصيتين تكشف جذورًا مشتركة للشخصيتين، وكأن عالم اليوم كله قد تم طبخه أمس في بحيرة البحر المتوسط هو أصل العالم، الهجرة والتهجير والحرب والسلام، الاضطهاد والتسامح تقلبت على كل الشخصيات من عدة قرون، المسرح كان تسالونيكي وحلب والإسكندرية وقرطبة وغرناطة، كما سافرت سفن وطائرات حاملة أصحاب الأمل والرجاء من شيكاغو وأنطاليا وباريس.

وشريف العصفوري قاص وروائي من مواليد بورسعيد حاصل علي بكالوريوس هندسة بناء السفن والهندسة البحرية كلية الهندسة والتكنولوجيا من جامعة قناة السويس، ماجستير العمارة البحرية كلية الهندسة من جامعة نيوكاسل أبون تاين بالمملكة المتحدة، ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس الولايات المتحدة.