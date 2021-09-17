الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف (فيديو)

وزير النقل يشهد عقد
وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مساء اليوم الجمعة، عقد قران أحد أبناء العاملين بورش كوم أبوراضي التابعة للسكك الحديد فى بنى سويف، وذلك بمشاركته وكيلًا عن العروس، خلال عقد القران الذي جرى عقده بإحدى القاعات بمدينة بني سويف.

IMG20210917185935
وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف 

ووجه والدا العريس والعروس دعوة للفريق مهندس كامل الوزير واللذان يعملان في ورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد، لحضور عقد قران أبنائهما، واستجاب الوزير للدعوة وسط حالة من السعادة بين جميع العاملين.

IMG20210917185932
وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف 

وأكد طارق سعيد عمران، والد العريس، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وفى بوعده وحضر عقد قران ابنته اليوم الجمعة في محافظة بني سويف داخل إحدى القاعات بل كان وكيلًا للعروسة، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير حرص على تنفيذ وعده بحضور عقد قران ابنته، ما يؤكد اهتمامه بأبنائه من العاملين وتلبية احتياجاتهم.

IMG20210917185927
وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف 

وسادت حالة من السعادة بين العاملين بين هيئة السكة الحديد وورش كوم أبوراضي التابعة للسكة الحديد بحضور وزير النقل خصيصًا لمشاركته في عقد القران وحضوره وكيلًا للعروسة، ووجه وزير النقل التحية للعروسين وأسرتيهما، معلنًا مباركته لهما ولأسرتيهما، متمنيًا لهما حياة سعيدة.

IMG20210917185812
وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف 

بث مباشر 

https://www.facebook.com/dostornewsmedia/videos/1004323267079120/

بني سويف وزير النقل السكة الحديد الفريق كامل الوزير عروسين هيئة السكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

بريطانيا ترفع مصر من القائمة الحمراء لكورونا

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

محمد صلاح يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة ليبيا فى تصفيات المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة