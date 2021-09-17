وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف (فيديو)

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مساء اليوم الجمعة، عقد قران أحد أبناء العاملين بورش كوم أبوراضي التابعة للسكك الحديد فى بنى سويف، وذلك بمشاركته وكيلًا عن العروس، خلال عقد القران الذي جرى عقده بإحدى القاعات بمدينة بني سويف.

وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف

ووجه والدا العريس والعروس دعوة للفريق مهندس كامل الوزير واللذان يعملان في ورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد، لحضور عقد قران أبنائهما، واستجاب الوزير للدعوة وسط حالة من السعادة بين جميع العاملين.

وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف

وأكد طارق سعيد عمران، والد العريس، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وفى بوعده وحضر عقد قران ابنته اليوم الجمعة في محافظة بني سويف داخل إحدى القاعات بل كان وكيلًا للعروسة، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير حرص على تنفيذ وعده بحضور عقد قران ابنته، ما يؤكد اهتمامه بأبنائه من العاملين وتلبية احتياجاتهم.

وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف

وسادت حالة من السعادة بين العاملين بين هيئة السكة الحديد وورش كوم أبوراضي التابعة للسكة الحديد بحضور وزير النقل خصيصًا لمشاركته في عقد القران وحضوره وكيلًا للعروسة، ووجه وزير النقل التحية للعروسين وأسرتيهما، معلنًا مباركته لهما ولأسرتيهما، متمنيًا لهما حياة سعيدة.

وزير النقل يشهد عقد قران عروسين ببنى سويف

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