الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تصادر 800 عنكبوت من طرود بولندية

الفلبين تصادر 800
الفلبين تصادر 800 عنكبوت من طرود بولندية

أعلنت مصلحة الجمارك الفلبينية اليوم، أنها صادرت أكثر من 800 عنكبوت مخبأة في ثلاثة طرود قادمة من  بولندا.
وقال مكتب الجمارك إنه تم إعلان أن الطرود التي وصلت إلى مانيلا يوم لثلاثاء الماضي تحتوي على تماثيل صغيرة وأدوية.
وأوضح المكتب أنه تم العثور، أثناء التفتيش، على 809 عناكب صغيرة و 17 عنكبوتا بالغا في أنابيب بلاستيكية صغيرة ملفوفة بالرقائق والقطن.
وأضاف المكتب أن السلطات تعد اتهامات جنائية ضد المتورطين في عملية الشحن على خلفية تهريب الحيوانات البرية.
وصادر مكتب الجمارك منذ العام الماضي مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية المهربة بشكل غير قانوني إلى البلاد من بولندا وتايوان وتايلاند.
وضمت الطرود عناكب الرتيلاء والعقارب والكوبرا الباصقة وأفاعي الحفر والسحالي شراعية الزعانف.
ويعاقب القانون على التجارة غير المشروعة في الحياة البرية بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 200 ألف بيزو (4000 دولار) في الفلبين.

الصحة الفلبينية كورونا كوفيد-19 الجمارك الفلبينية مانيلا بولندا طرود من بولندا عنكبوت

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لا للتنوير التايوانى!

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