الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الجثة اتبدلت».. مصدر طبي يكشف تفاصيل دفن جثة بالخطأ في بورسعيد

محمد سامي
محمد سامي

فزعت أسرة شاب يدعى محمد سامي، بعدما اكتشفوا أن الجثة التي قاموا بدفنها في مقابر العائلة جثة شاب آخر، تم تبديلها عن طريق الخطأ مع جثة نجلهم.


حيث أنهم قاموا باستلام الجثة بعد تغسيلها والصلاة عليها، وذهبوا بها إلى مقابر بورسعيد، ووجدوها لمجهول غير ابنهم.

وأشار مصدر رفض ذكر اسمه لـ"الدستور"، إلى أن أمن مستشفى المبرة ببورسعيد لحق بهم في المقابر وطالبهم بالتأكد من أن الجثة التي تم دفنها لنجلهم، وتبين أمام الأهالي أن الجثة تخالف في الشكل والبنيان نجلهم المتوفي.

وأضاف أن أحد أصدقاء أبنهم هرول إلى المستشفى لمناظرة الجثة المتواجدة بداخلها، ووجد أنها لصديقة، وتأكد بأن الجثة التي تم إيداعها بمقابر بورسعيد باب رقم 5 جثة شاب آخر.

وكشف مصدر طبي بمستشفى المبرة أنه حدث خطأ خارج عن إرادة الإدارة تسبب في تبديل جثتي الشابين، وذلك نتيجة دخولها في حادث وارتدائهما الاثنين لـ قميص، مؤكداً أن الذي اكتشف الخطأ هو المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن أحد الأهالي تسلم خاتماً للشاب ووقف على غسل محمد سامي ولم يكتشف الأمر بسبب أن الشاب الآخر هناك تغير في ملامحه من الإصابات، مشيراً إلى أنه من أبناء منطقة جنوب بورسعيد.

وأضاف أن المستشفى حينما اكتشفت الأمر قامت على الفور بالتدخل لتعديله، وأرسلت إلى الأهالي إلا أن عملية الدفن كانت قد تمت بالفعل مما استوجب اتخاذ إجراءات لتبديل الجثمانين.

ويقوم فريق من النيابة العامة ببورسعيد بمناظرة جثمان محمد سامي بمستشفي المبرة، ويجري تحقيقات عاجلة لإتخاذ الإجراء القانوني اللازم بإعادة فتح المقبرة واستخراج جثة الشاب، وتسليم الأهالي الجثة الصحيحة وإصدار تصريح الدفن.

الجثة اتبدلت مصدر بورسعيد اتبدلت خطأ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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