بريطانيا ترفع مصر من القائمة الحمراء لكورونا

قررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير النقل جرانت شابس، قوله إنه سيتم رفع 8 دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل والتنفيذ 4 أكتوبر المقبل، وهذا يعني أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم رفع كل من تركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا، من القائمة الحمراء.