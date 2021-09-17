تحرير 56 محضرا في حملات تموينية على مخابز وأسواق المنيا

أكد اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن إدارة تموين البندر شنت عدد من الحملات الرقابية المفاجئة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري لضبط الأسواق والمنظومة التموينية نجحت خلالها في ضبط وتحرير 56 محضر تمويني للمخابز البلدية والمحال التجارية المخالفة.

وقال حسين خلف عبدالعزيز مدير ادارة تموين بندر المنيا بشن حملات مفاجئة على الأسواق و المحلات التجارية والمخابز البلدي لضبط الأسواق والمنظومة التموينية بالمنيا و التأكيد على الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة عليهم للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية ولجنة التفتيش الإداري بمجلس المدينة ومباحث التموين وغيره من الجهات المختصة وقد أسفرت الحملات عن تحرير ٥٦ محضرا متنوعا.

وأوضح مدير ادارة تموين بندر المنيا أن المخالفات تنوعت ما بين (44 محضر عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار ومحلات بدون رخص وبيع سجاير و سكر وبسكوتات وغيره من المواد الغذائية منتهية الصلاحية) و 12 محضر للمخابر البلدي تنوعت ما بين وجود خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات واخري لعدم نظافة أدوات العجن والخبز وغيره وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك حفاظا على صحة وسلامة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هناك متابعة للأعمال التي تقوم بها الإدارات الخدمية والوحدات المحلية القروية والأحياء بمركز ومدينة المنيا ،لرفع كفاءة العمل وتقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين ، وأحكام الرقابة على الأسواق لتقديم منتج يليق بالمواطنين مشيرا إلي أن هناك توجيهات وتكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية لضمان سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية .