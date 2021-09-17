الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أيرلندا: 1392 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

كورونا في أيرلندا
كورونا في أيرلندا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا، اليوم الجمعة، تسجيل 1392 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 372 ألفًا و 702 حالة إصابة على مستوى البلاد.
وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5179 حالة منذ أمس الأول الأربعاء.
وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليًا 288 شخصًا من بينهم 73 حالة في وحدات الرعاية.
وذكرت هيئة الخدمات الصحية في أيرلندا أن متغير "دلتا" السلالة الهندية المتحورة من الفيروس، لم يصل إلى الذروة في البلاد حتى الآن، مشيرة إلى أهمية تلقيح أكبر عدد من المواطنين.

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