إسلام جمال يتزوج هنادى مهنا فى حكاية «بدون ضمان» بـمسلسل «إلا أنا»

يستعد صناع حكاية «بدون ضمان» ضمن مسلسل «إلا أنا» لعرضها فور انتهاء الحكاية الثانية التي تنطلق غدًا «بالورقة والقلم» على شاشة قناة «دي إم سي».

وعلم «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل أن المخرجة ياسمين أحمد كامل تكثف ساعات التصوير استعدادًا لعرض الحكاية يوم 2 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن أحداث الحكاية تدور حول علاقة الزوجات بحمواتهن، حيث تظهر بطلة العمل هنادي مهنا بدور زوجة الفنان إسلام جمال، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق وتتعرض للعديد من المواقف مع والدة زوجها.

«بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا» وهى بطولة هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، إسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، چلا هاشم، كيرة الصباح، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب وسيناريو وحوار يوسف وجيه، إخراج ياسمين أحمد كامل.