السعودية: تمكين 10 ملايين معتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، تمكين وأداء 10 ملايين معتمر للعمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة، وتجاوز عدد التأشيرات مع بداية عمرة عام 1443هـ الـ 12 ألف تأشيرة من مختلف الدول.

وأشارت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية " واس" - إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الخطط التي ترتكز على المحاور الصحية والأمنية والتنظيمية، والسعي ضمن خطة استراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية بالتنسيق مع الجهات العاملة في منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن للوصول إلى 3.5 مليون معتمر وزائر ومصلٍ شهريًا.

من جهته، أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ 70 ألف معتمر يوميًا موزعين على ثماني فترات تشغيلية، مشيرًا إلى أنه يتم إصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيق "توكّلنا" المتكامل تقنيًا مع منصة "اعتمرنا أفراد، واعتمرنا أعمال"، مؤكدًا ضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا كشرط أساسي لمنح التصاريح للراغبين في أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي.

ونوه بأن الوزارة بدأت في منح استقبال المعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة منذ غرة شهر محرم 1443هـ، حيث تم إعداد وثيقة الإجراءات والضوابط والاشتراطات المنظمة لقدوم ضيوف الرحمن من خارج المملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة، بما يضمن سلامتهم والحفاظ على أمنهم.

وقال إن المملكة تشهد زيادة مطردة في أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم الخدمات لجميع ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنواع التأشيرات "زيارة وعمرة" وذلك بتمكينهم بحجز الخانات الزمنية الممكنة لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة بشرط تحميل تطبيق "توكلنا" والتسجيل به، وكذلك تسجيل اللقاح في منصة مقيم قبل القدوم إلى المملكة بـ 72 ساعة.