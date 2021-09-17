برئاسة وزير الكهرباء.. وفد مصري يتوجه إلى فيينا لحضور مؤتمر الطاقة الذرية

يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا السبت، إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ ليترأس وفد مصر في فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويضم الوفد كلا من الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة العادية السنوية الخامسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين المقبل فى فيينا وتستمر أعمالها 4 أيام.