الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مى كساب تكشف كواليس انضمامها لحكايات «زي القمر»

مي كساب
مي كساب

كشفت الفنانة مي كساب عن حقيقة انضمامها لحكايات مسلسل «زي القمر» من إخراج معتز حسام، وهى ثانى حدوتة من إخراج "معتز" بعد تقديمه حدوتة "أنا قبلت".
وقالت مي كساب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم قريبًا حدوته #عقبال_عوضك من مسلسل #زي_القمر على قناه cbc .. استنوا حكاية شادية".
من ناحية أخرى، تبدأ قناة cbc عرض حلقات حدوتة "1 %" بطولة النجمة صابرين إخراج أحمد شفيق، على شاشتها، غدا السبت الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2.30 صباحاً والساعة 11 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما ستعرض أيضا فى نفس الوقت على منصة watch it.
"1%" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام ، ويتواصل تصوير الحدوتة الرابعة بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج إسماعيل فاروق.
وتوجهت الفنانة مي كساب مؤخرًا بالدعاء إلى الفنان كريم فهمي بعد دخوله غرفة العناية المركزة وتعرضه لوعكة صحية، ونشرت مى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تويتر وكتبت مى كساب " يا رب إشفي #كريم_فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامة".

 

قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏وقوف‏، ‏شاشة‏‏، ‏‏كاميرا‏، ‏‏بطاطس مقلية‏، ‏تلفزيون‏‏‏‏ و‏نص مفاده '‏Pa القمر زى تقدم SelMedia عوضك عقبال حدوتة مسلسل سليم مها Egypt EPISODE SCENE SHOT TAKE 1 13 9/10 REEL: D.O.P: عاشور كريم D.N: DIR: حسام معتز LENS: A F.P.S: 2021‏'‏‏
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