للمرة الثانية.. تأجيل تصوير حدوتة «حكايتى مع الزمان» لميرفت أمين

قررت الجهة المنتجة لمسلسل «إلا أنا» تأجيل تصويره حدوتة «حكايتي مع الزمان» خلال الفترة الحالية، لأسباب غير معلومة وتبديلها بإحدى الحكايات الأخرى ليتم عرضها على شاشة قناة دي إم سي.

وكشف مصدر لـ«الدستور» عن أن حكاية «حكايتي مع الزمان» التي كان من المفترض تصويرها وتقوم ببطولتها النجمة ميرفت أمين هي إحدى الحكايات الهامة في مسلسل «إلا أنا» بينما كان التأجيل لتصويرها في وقت مناسب لبطلة العمل ميرفت أمين التي تعيش حالة من الحزن خلال الفترة الحالية بسبب وفاة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.