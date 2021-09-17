ضبط 21 موقفًا عشوائيًا خلال حملات مرورية

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 4196 مخالفة مرورية، وتنوعت المخالفات ما بين: “1750 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 141 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 مخالفات الدراجات النارية، 21 مخالفات موقف عشوائى، 133 مخالفات شروط التراخيص”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية، على الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.