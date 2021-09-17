الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأهالي ينتظرون جثامين ضحايا مصنع مخلل أمام مشرحة مستشفى بنى سويف

الأهالي
الأهالي

ينتظر أهالى مدينة بنى سويف، اليوم الجمعة، خروج جثامين أب وثلاثة من أبنائه أمام مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى بعدما لقوا مصرعهم داخل مصنع للمخللات يمتلكه الأب بمنطقة بياض العرب الصناعية.

حيث لقى صاحب مصنع مخللات وأبناؤه الثلاثة مصرعهم، داخل حوض التنظيف بمصنعهم فى المنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف، فيما اختلفت الروايات حول سبب مصرعهم ما بين الاختناق والصعق الكهربائى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بمصرع صاحب مصنع مخللات وأبنائه الثلاثة داخل مصنعهم بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

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الأهالي ينتظرون جثامين ضحايا مصنع مخلل 

وكلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم رئيس مركز ومدينة بني سويف بسرعة التوجه لمصنع لإنتاج المخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية ، وذلك فور علمه بواقعة وفاة 4 أشخاص داخل المصنع ، للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة

وتنفيذا لتكليف المحافظ فقد انتقل على الفور "هاني الجويلي" رئيس المدينة وبصحبته مدير المنطقة رجب يونس ،لمحل الواقعة، وتابع نقل المتوفين بسيارة إسعاف إلى المستشفى للكشف على جثمانين المتوفين وبيان سبب الوفاة، والتي يرجح أنها ناتجة عن اختناق الضحايا أثناء تنظيف حوض المخلل ، بسبب نقص الأوكسجين في أسفل الحوض ، وذلك بحسب إفادة أحد العاملين بالمصنع الذين كان موجوداً أثناء حدوث الواقعة  

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الأهالي ينتظرون جثامين ضحايا مصنع مخلل 

وأمر المحافظ رئيس المدينة بمتابعة إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم وتسهيل إجراءات تصاريح الدفن ، مع المتابعة مع الأجهزة المعنية من الشرطة والنيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة بنى سويف على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك حزنا على فراق الأب وأبنائه الثلاثة حيث أكد الأهالي أنهم يتمتعوا بحسن الخلق ومساعدة الغير. 

بني سويف مديرية أمن المنطقة الصناعية الدكتور محمد هاني غنيم مستشفى بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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