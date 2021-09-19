أشرف ملاك: مشاركة محمد صلاح في مباراتين مصر وليبيا ستكون فارقة

قال الناقد الرياضي أشرف ملاك، إن كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، إنه مدرب كبير جدا ولديه شخصية حازمة، ويتعامل بوقعية جدا، ويحب التعاون مع المعاونين له.

وأضاف في بيان صحفي له، أن كيروش ينتظره المجد مع مصر إذا أحسن البداية وحقق نتائج إيجابية في مباراتي ليبيا، ووقتها ستكون فرصة كبيرة في التأهل لكأس العالم، مؤكدًا على أن إصابة محمود تريزيجيه مؤثرة للمنتخب مصر، فهو أحد العناصر الأساسية في المنتخب المصري.

وأوضح أشرف ملاك، أن مباراتي ليبيا عنق الزجاجة في تصفيات كأس العالم، موضحا أن مشاركة محمد صلاح في المباراتين ستكون فارقة، لافتًا إلى أنه من حسن الحظ أن مباراة ليبيا الأولى ستكون في مصر، متابعا: "ليبيا دولة شقيقة ولكن نتمنى التوفيق لمنتخب مصر".

وأوضح أن ليبيا ليس لها تاريخ أو خبرات كبيرة في كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية.