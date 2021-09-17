آخرهن هنادي مهنا.. فنانات انزعجن من التنمر على السوشيال ميديا

كشفت الفنانة هنادي مهنا أن السبب وراء سعيها لفقدان الوزن كان التنمر الذي تتعرض لها خاصة على السوشيال ميديا.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على الإعلامي رامي رضوان أن التنمر الذي تعرضت له على السوشيال ميديا أثر على حالتها النفسية.

ولم تكن هنادي مهنا الفنانة الوحيدة التى تعرضت للتنمر خاصة على السوشيال ميديا، فقد عاني الكثير من الفنانات من التنمر لاسباب مختلفة.

سوسن بدر

أحد أهم الفنانات التى تعاني من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب السن هي الفنانة سوسن بدر، وكان أخر المواقف التى تعرضت له هو التعليق على نعيها للمخرج السوري حاتم علي بموقع الصور "انستجرام"، حيث علق أحد المتابعين لها بقوله "عقبالك"

وردت الفنانة قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاءه.. أشكرك على دعائك"، إلا أنها طلبت من متابعيه عبر منشور على خاصية الاستوري الخاصة بموقع "انستجرام" اغلاق حساب المتنمر.

دينا الشربيني

ومن أكثر الفنانات اللاتي تعرضن للتنمر الفنانة دينا الشربيني سواء بسبب علاقتها بالفنان عمرو دياب أو بسبب شكلها، وكان أخرها حين شاركت في تحدي رقص "كيكي" حيث نشرت فيديو وهي ترقص إلى جوار سيارتها التى تسير، وتسببت زواية التصوير والاضاءة في ظهور ملامحها بشكل مختلف مما تسبب في سيل من التعليقات المتنمرة.

سمية الخشاب

عانت الفنانة سمية الخشاب في أحد فترات حياتها إلى زيادة مفرطة في الوزن قيل أنها بسبب علاج خضعت له، إلا أنها كشفت أن خلال هذه الفترة تعرضت للكثير من التنمر على وزنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في تعرضها لحالة نفسية سيئة، وطالبت متابعيها عدم التنمر على اصحاب الوزن الزائد لما يتسبب فيه من جرح للنفس.

ياسمين رئيس

عرف عن الفنانة المصرية ياسمين رئيس الاطلالات الجريئة والمختلفة في المهرجانات الفنية، حيث سبق وظهرت ببدلة أشبه بالبيجاما، بالإضافة إلى تسريحات الشعر المختلفة، وهو ما جعلها عرضة لسيل من التعليقات المتنمرة علي صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب تعرضها للتنمر قامت ياسمين باغلاق خاصية التعليقات على حسابها بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مبررة ذلك بأنها لا تستطيع تحمل الطاقة السلبية.