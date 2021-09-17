الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدشين حملة «معاً نطمئن» للتشجيع على التسجيل لتلقي لقاح كورونا بالمنصورة

معا نطمنئن
معا نطمنئن

دشن الدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية حملة "معا نطمئن" تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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معا نطمنئن

وتستهدف الحملة تشجيع جموع المواطنين على سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، من خلال الفرق الميدانية للتواصل المجتمعي المجهزة "بالتابلت" للتسجيل الفوري وتوجيه المواطنين لتلقي اللقاح في ذات اليوم من خلال مراكز الشباب القريبة منهم والمعدة لهذا الغرض بمراكزهم.

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معا نطمنئن

وأوضح سعد مكى وكيل وزارة الصحة أن الهدف من الحملة مساعدة المواطنين على التسجيل لهم وتوجيههم على الصاله المغطاه ونادى الشعب لأخذ اللقاح.

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معا نطمنئن

وأشار وكيل صحة الدقهلية أنه سيتم تحضير حافلة من وزارة الصحة وبه 30 فردا من فريق التواصل المجتمعى بالوزارة، وسيستمرونبالمنصورة من 10صباحا حتى 10 مساء، من سوق كفر البدماص شارع الدراسات.

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معا نطمنئن
الدقهلية صحة الدقهلية وزيرة الصحة حملة معا نطمئن المنصورة

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